01.12.2019 00:27 | Son Güncelleme: 01.12.2019 00:30

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

KARABÜK'te, 2 gündür kendisinden haber alınamayan işçi emeklisi Ali Bayraktar (54), yakınları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'ta 4 katlı apartmanın son katında yalnız oturan işçi emeklisi Ali Bayraktar'dan 2 gündür haber alamayan yakınları akşam saatlerinde eve geldi. Eve giren yakınları, açık olan televizyonun karşısındaki kanepede Bayraktar'ı hareketsiz olarak buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemenin ardından 6 çocuk babası Ali Bayraktar'ın cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA