Yalnız Kurt uyarlama mı? Yalnız Kurt konusu nedir? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? - Haberler
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Yalnız Kurt uyarlama mı? Yalnız Kurt konusu nedir? Yalnız Kurt oyuncuları kimler?

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Yalnız Kurt uyarlama mı? Yalnız Kurt konusu nedir? Yalnız Kurt oyuncuları kimler?

Ekranların yeni dizisi Yalnız Kurt bugün 2. bölümle devam edecek. Dizi ilk bölümle büyük beğeni toplamıştı. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Yalnız Kurt uyarlama mı? Yalnız Kurt konusu nedir? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt uyarlama mı? Yalnız Kurt konusu nedir? Yalnız Kurt oyuncuları kimler?

Yalnız Kurt dizisinin senaristleri Murat Koca ve Alper Erze'dir. Dizi herhangi bir kitaptan veya yabancı bir diziden uyarlama değildir. Dizinin Proje tasarımcısı ise Osman Sınav'dır.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay - Sare Türkmen

Murat Han - Doğan Sakınma

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin - Sefer

Cihan Ünal - Davut Bahadır

Yaprak Medine - Mira

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