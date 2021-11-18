Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt fragmanı izle! Osman Kurt'tan yeni yapım Yalnız Kurt oyuncuları kim? Kurtlar Vadisi'nin devamı mı?

Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Osman Kurt'tan yeni yapım Yalnız Kurt oyuncuları kim? sorularının yanıtı merak ediliyor.ATV ekranlarında yayınlanacak yapıma dair ilk fragman yayınlandı.Peki, Yalnız Kurt Kurtlar Vadisi'nin devamı mı?

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi gibi birçok popüler dizi ve filmde imzası bulunan duayen yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesi Yalnız Kurt'un çekimlerine başlandı. Dizinin hangi tarihte yayınlanacağı henüz belli olmasa da, 2022'nin ilk çeyreğinde yayın hayatına başlaması bekleniyor. Yayın tarihi hakkında resmi açıklama geldiğinde a haber.com.tr'de olacak.

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.