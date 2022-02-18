Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak?

Yalnız Kurt canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt 4. yeni bölüm canlı izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak? Yalnız Kurt canlı nereden izlenir? Yalnız Kurt canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ok yaydan çıktı

Altay, yayından fırlayan ok gibi hedefine gitmektedir. Kardeşinin intikamını almak için yanıp tutuşan Sare, Altay'ın da Doğan'ın peşini bırakmayacağını görür. İkili arasında ilk duygular filizlenir. Bir aşk mı doğuyor? Herkes Hilmi Kopanlı'nın peşinde, onu aramaktadır. Kopanlı Hilmi ise, Davut'un odunluğundadır. Davut adamı sorgular. Yıldırım Projesi'yle ilgili yeni gerçekler ortaya çıkar. Mira, Nizam ve Doğan arasında, Hilmi Kopanlı bulunmadıkça ipler daha da gerilmekte ve yeni anlaşmalar masaya yatırılmaktadır. Altay öngörüleri sayesinde yaptığı planlarla Doğan'ın güvenini daha da kazanır ve örgütün içinde adımlar atar. Sare ile Altay, artık her şeyin merkezindedir. Altay ve Davut, Hilmi Kopanlı'dan aldıkları bilgiler dahilinde Yıldırım Projesi'ni ele geçirmek için plan yaparlar. Ayrıca Hilmi Kopanlı'dan yeni bir paralel yapının olduğunu da öğrenirler. 15 Temmuz gecesi dengeler değişmiştir. Davut hain Hilmi Kopanlı'yı devletin adaletine mi teslim edecek yoksa başka bir planı mı var? Altay'ın tek başına yaptığı gizli operasyon nasıl sonuçlanacak? Sare ve Altay aynı yolda el ele sırt sırta mücadele mi edecekler? Yoksa karşı taraflarda birbirlerine rakip mi olacaklar? Bölüm finalinde, Yıldırım Projesi ile ilgili sürpriz ne?

YALNIZ KURT CANLI İZLE!

YALNIZ KURT NE ZAMAN?

Yalnız Kurt her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay - Sare Türkmen

Murat Han - Doğan Sakınma

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin - Sefer

Cihan Ünal - Davut Bahadır

Yaprak Medine - Mira

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