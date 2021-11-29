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Yalkı Çayı üzerinde tersip bendi çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yalkı Çayı üzerinde tersip bendi çalışmaları sürüyor

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan Yalkı Çayı üzerinde devam eden tersip bendi yapım çalışmaları sürüyor.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan Yalkı Çayı üzerinde devam eden tersip bendi yapım çalışmaları sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da yatırımlarını sürdürüyor. DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet İskender, Proje ve İnşaat Şube Müdürü Erdal Arslanyılmaz, 211 Aydın Şube Müdürü Serkan Baştürk ve ilgili teknik heyet Yalkı Çayı üzerinde devam eden tersip bendi yapım çalışmalarında incelemelerde bulundu. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tersip bendi yapım çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte bölgede bulunan tarım arazilerinin taşkın riski azaltılmış olacaktır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Yalkı Çayı üzerinde tersip bendi çalışmaları sürüyor

Yalkı Çayı üzerinde tersip bendi çalışmaları sürüyor

Yalkı Çayı üzerinde tersip bendi çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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