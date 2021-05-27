Yalın - Yaz Gülü sözleri | 'Yaz Gülü' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Yalın'ın yeni şarkısı Yaz Gülü çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 2 milyon izlendi ve 95 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Yalın - Yaz Gülü sözleri nelerdir? Yalın - Yaz Gülü şarkısının sözleri nedir? Detaylar haberimzizde.
Yalın - Yaz Gülü şarkı sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.
YALIN - YAZ GÜLÜ SÖZLERİ
Bir şarkıyla umut
Bir sözünle hayat tazeleniyorsa
Durmayan koşan
Aşka engel koymayan kazanıyorsa!
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Senin yerin benim yanımsa
İlk adımı ah kim atıyorsa atsın
Bir zahmet aşsın duvarları
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Kavuşsak mı bir yaz günü
Düşsem düşsem yoluna
Çıkıp da gelsen mi yaz gülü
Boynunda boncuklarınla
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Gül aşka, güzelliğin başka
Gülüşün doğsun sabahıma
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Bir şarkıyla umut
Bir sözünle hayat tazeleniyorsa
Saatin her dakikası
Aklın sende kalması uyutmuyorsa
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Senin yerin benim yanımsa
İlk adımı ah kim atıyorsa atsın
Yeter ki aşsın duvarları
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Kavuşsak mı bir yaz günü
Düşsem düşsem yoluna
Çıkıp da gelsen mi yaz gülü
Boynunda boncuklarınla
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Gül aşka, güzelliğin başka
Gülüşün doğsun sabahıma
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
24 Mayıs 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Yaz Gülü şarkısı kısa sürede 2.2 milyon izlenme ve 95 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz - Müzik:Yalın
Düzenleme: Ozan Çolakoğlu
Mix & Mastering: Emre Kıral
Gitar: Caner Güneysu
Elektrik ve Akustik Gitar: Sabi Saltıel
Akordiyon: Rustam Mahmudov
Kayıt Mühendisi: Buğra Kunt