Yalın - Yaz Gülü sözleri | 'Yaz Gülü' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Yalın - Yaz Gülü sözleri | 'Yaz Gülü' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Yalın - Yaz Gülü sözleri | 'Yaz Gülü' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Yalın'ın yeni şarkısı Yaz Gülü çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 2 milyon izlendi ve 95 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Yalın - Yaz Gülü sözleri nelerdir? Yalın - Yaz Gülü şarkısının sözleri nedir? Detaylar haberimzizde.

Yalın - Yaz Gülü şarkı sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.

YALIN - YAZ GÜLÜ SÖZLERİ

Bir şarkıyla umut

Bir sözünle hayat tazeleniyorsa

Durmayan koşan

Aşka engel koymayan kazanıyorsa!

-----

Senin yerin benim yanımsa

İlk adımı ah kim atıyorsa atsın

Bir zahmet aşsın duvarları

-----

Kavuşsak mı bir yaz günü

Düşsem düşsem yoluna

Çıkıp da gelsen mi yaz gülü

Boynunda boncuklarınla

-----

Gül aşka, güzelliğin başka

Gülüşün doğsun sabahıma

-----

Bir şarkıyla umut

Bir sözünle hayat tazeleniyorsa

Saatin her dakikası

Aklın sende kalması uyutmuyorsa

-----

Senin yerin benim yanımsa

İlk adımı ah kim atıyorsa atsın

Yeter ki aşsın duvarları

-----

Kavuşsak mı bir yaz günü

Düşsem düşsem yoluna

Çıkıp da gelsen mi yaz gülü

Boynunda boncuklarınla

-----

Gül aşka, güzelliğin başka

Gülüşün doğsun sabahıma

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

24 Mayıs 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Yaz Gülü şarkısı kısa sürede 2.2 milyon izlenme ve 95 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz - Müzik:Yalın

Düzenleme: Ozan Çolakoğlu

Mix & Mastering: Emre Kıral

Gitar: Caner Güneysu

Elektrik ve Akustik Gitar: Sabi Saltıel

Akordiyon: Rustam Mahmudov

Kayıt Mühendisi: Buğra Kunt

Haber Yorumları
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Yalın - Yaz Gülü sözleri | 'Yaz Gülü' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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