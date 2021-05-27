Yalın - Yaz Gülü sözleri | 'Yaz Gülü' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Yalın'ın yeni şarkısı Yaz Gülü çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 2 milyon izlendi ve 95 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Yalın - Yaz Gülü sözleri nelerdir? Yalın - Yaz Gülü şarkısının sözleri nedir? Detaylar haberimzizde.