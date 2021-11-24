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Yalıhüyük'te Öğretmenler Günü kutlandı

AA / Fatih Atalay - Haberler | Güncel
Yalıhüyük'te Öğretmenler Günü kutlandı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törenler, belediyenin düğün salonunda İmama Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı etkinliklerle devam etti.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi düzenlendi ve skeç sahnelendi.

Programın sonunda İlçe Kaymakamı Ertuğrul Bayram ve Belediye Başkanı Hasan Koçer, öğretmenlere günün anısına hediye verdi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Servet Urhan, İlçe Emniyet Amiri Ömer Sevsarı ve vatandaşlar katıldı.

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AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri

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