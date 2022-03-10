Yalıhüyük'te öğrencilere değerler eğitimi verildi - Haberler

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Yalıhüyük'te öğrencilere değerler eğitimi verildi

AA - Fatih Atalay - Güncel
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Yalıhüyük'te öğrencilere değerler eğitimi verildi

Yalıhüyük'te "Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında "Üç Aylar ve Ramazan iklimi" temalı program düzenlendi.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Yalıhüyük'te "Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında "Üç Aylar ve Ramazan iklimi" temalı program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü gereği Yalıhüyük KOMEK binasında düzenlenen programa Yalıhüyük Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

İlçe Müftüsü Ahmet Karakaya, üç aylar ve Ramazan'ın manevi atmosferinin insanlara kazandırdığı değerleri anlattı.

Program, İlçe Müftülüğünde hazırlanan ikramların dağıtımıyla sona erdi.

AA / Fatih Atalay - Güncel

Değerler Eğitimi Projesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalıhüyük, Üç Aylar, Güncel, Haberler

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