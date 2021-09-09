Yalıhüyük'te kuraklığa bağlı verim kaybı desteklemesi çalışmaları başladı
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Yalıhüyük'te kuraklığa bağlı verim kaybı desteklemesi çalışmaları başladı

Yalıhüyük'te kuraklığa bağlı verim kaybı desteklemesi çalışmaları başladı
Anadolu Ajansı / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin destekleme çalışmaları başladı.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin destekleme çalışmaları başladı.

Yalıhüyük Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, 2021 yılında iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının 31585 sayılı resmi gazetede yayımlanmasının ardından olarak çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı gereği Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 2021 yılında kuru şartlarda ekilen arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek, nohut ürünlerini eken ve bu ürünlerinde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı olan çiftçilere zarar oranına göre dekar bazında 100 liraya kadar ilave verim kaybı desteklemesi ödeneceğini kaydeden Semerci, şunları söyledi:

"Desteklemeden faydalanmak için çiftçilerin herhangi bir müracaat yapması gerekmiyor. ÇKS sistemine 2021 yılında çiftçilerimizce beyan edilen kuru şartlarda arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek ekilişleri dikkate alınarak, İlçe Tahkim Komisyonlarınca tespit edilen zarar oranına göre ödemeler gerçekleştirilecek."

Yalıhüyük'te kuraklığa bağlı verim kaybı desteklemesi çalışmaları başladı
Yalıhüyük'te kuraklığa bağlı verim kaybı desteklemesi çalışmaları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

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Yalıhüyük'te kuraklığa bağlı verim kaybı desteklemesi çalışmaları başladı - Haberler
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