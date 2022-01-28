Yalıhüyük'te kar nedeniyle evden çıkmayanlara polis destek oluyor

Yalıhüyük'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle sorun yaşayanlara ilçe emniyeti destek oluyor.

Yalıhüyük İlçe Emniyet Amirliği, olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü ilçede vatandaşın huzur ve güvenliği için 24 saat kesintisiz mesai yapıyor.

Evlerinden çıkamayan, hastaneye gitmesi gerek vatandaşlara ulaşan emniyet yetkilileri, onların sorunları ile yakından ilgileniyor.

Polis ekipleri, sorumluluk bölgesinde olan Yukarı ve Aşağı Mahalle'de yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların evlerine gidilerek ihtiyaçlarını sordu.

Rutin iğnesi olan bir vatandaş da emniyet mensuplarınca evinden alınarak sağlık ocağında tedavisi yapıldı.