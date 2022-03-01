Yalıhüyük ilçesinde taşkınla mücadele sürüyor
AA, Fatih Atalay - Güncel
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Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, Suğla Gölü çevresindeki arazilerin taşkınlardan korunması için barajlara su tahliyesi yapılıyor.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, Suğla Gölü çevresindeki arazilerin taşkınlardan korunması için barajlara su tahliyesi yapılıyor.
Taşkınların önlenmesi için DSİ'ye ait pompa istasyonlarıyla kanallardan Suğla ve Apa Barajı'na eriyen kar sularının tahliyesi gerçekleştiriliyor.
İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı çalışmaları yerinde inceleyerek, su pompa istasyonunda çalışan yetkililerden bilgi aldı.
Yalıhüyük'te çiftçilerin kullandığı tarım arazilerindeki taşkınlar büyük oranda tahliye edilirken, Seydişehir'deki Ortakarören ve Çatmakaya mahallesinde su tahliyesinin devam ettiği belirtildi.
AA / Fatih Atalay - Güncel