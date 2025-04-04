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Yalı Çapkını Ferit ölüyor mu?

Yalı Çapkını Ferit ölüyor mu?
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Haberler
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Star Tv'nin popüler dizisi Yalı Çapkını'nda merak edilen bir soru gündemde: Ferit karakteri ölüyor mu? Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan ve cuma akşamları yayınlanan dizide sona yaklaşıldığı konuşuluyor. İzleyiciler, son bölümde yaşananlar hakkında bilgi almak ve Ferit'in akıbetini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Yalı Çapkını Ferit ölüyor mu?

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, cuma akşamları izleyicisi ile buluşuyordu. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizide sona gelindi. Peki, Yalı Çapkını Ferit ölüyor mu?

YENİ BÖLMDE NELEROLDU?

Seyran ve Ferit'in kızı Duru ile Suna'nın kızı Hatice aniden ortadan kaybolur. Yalı halkı panik içindeyken zamanla yarış başlar. İlk ipuçları, kaçırılma ihtimalini güçlendirir. Aile, geçmişteki düşmanlarını tek tek gözden geçirir.Ferit, çocukları bulabilmek için sınırlarını zorlarken Saffet'in görüntülerde ortaya çıkması, geçmişin karanlık hesaplarını yeniden gündeme getirir. Ancak olaylar daha da karmaşık bir hal alır. Tarık, Şehmuz ve eski defterler bir bir açılır. Seyran ve Suna, umutsuzca çocuklarına kavuşmayı beklerken zaman giderek daralmaktadır.

Yalı Çapkını Ferit ölüyor mu?

YALI ÇAPKINI FERİT ÖLÜYOR MU?

O sırada Tarık, ellerini çözdü ve Ferit'i bayıltıp kaçırdı. Uyanınca "Tarık... Bitti oğlum, buraya kadar. Çıkar beni buradan" dedi.

Aynı anlarda polisler eşliğinde Tarık'ın evine giden Seyran da kızına kavuştu. Ferit'i merak eden Abidin, Ferit'in Karam'ın inşaatında olabileceğini düşünüp oraya koştu.

O sırada Tarık, "Ben nelerden kaçtım, buradan da kaçarım. Ama sen bu sefer öleceksin" dedi ve Ferit'i soğuk hava deposuna kilitledi.

Ferit soğuk havanın etkisiyle ailesiyle anılarını düşünüp Seyran'ın hayalini gördü.

Ferit Korhan'ın ölüp ölmediği merak konusu olurken son sahneye sosyal medyadan yorum yağdı. İşte onlardan bazıları...

"Biri Ferit'i kurtarsın"

"Seyran umarım geç kalmaz"

"Şimdi değil Ferit, tam hayalindeki aileye sahipken"

"Merak etme Ferit, güneşin seni ısıtacak"

"Ferit kolay kolay pes etmez"

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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