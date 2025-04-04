YALI ÇAPKINI 102. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 4 Nisan yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 102. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 102. bölüm fragman!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Seyran ve Ferit'in kızı Duru ile Suna'nın kızı Hatice aniden ortadan kaybolur. Yalı halkı panik içindeyken zamanla yarış başlar. İlk ipuçları, kaçırılma ihtimalini güçlendirir. Aile, geçmişteki düşmanlarını tek tek gözden geçirir.Ferit, çocukları bulabilmek için sınırlarını zorlarken Saffet'in görüntülerde ortaya çıkması, geçmişin karanlık hesaplarını yeniden gündeme getirir. Ancak olaylar daha da karmaşık bir hal alır. Tarık, Şehmuz ve eski defterler bir bir açılır. Seyran ve Suna, umutsuzca çocuklarına kavuşmayı beklerken zaman giderek daralmaktadır.

YALI ÇAPKINI 102. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her cuma gününün heyecanla beklenen dizisi Yalı Çapkını, ilgi çekiyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümünde olanlar izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. 98. bölümün sonrasında seyirciler 102. bölümde ne olacağını merak etmeye başladı. Ancak Yalı Çapkını'nın 102. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını 102. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde yer vereceğiz.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.