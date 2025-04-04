MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste! Sözleri dikkat çekici

MHP'den 66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'ye özel beste
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım

CHP Kurultayı'nda Özgür Özel'e sürpriz rakip!
TFF'den Mourinho kararı! Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu

İşte olaylı derbinin PFDK sevkleri
44. maddeden sevk edildi! Jose Mourinho'yu bekleyen dev ceza belli oldu

Mourinho'yu dev bir ceza bekliyor

Yalı Çapkın final mi yapıyor, bitiyor mu? Yalı Çapkın neden final yapıyor?

Yalı Çapkın final mi yapıyor, bitiyor mu? Yalı Çapkın neden final yapıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalı Çapkını yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisinin son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Yalı Çapkın final mi yapıyor, bitiyor mu? Yalı Çapkın neden final yapıyor?

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkın final mi yapıyor, bitiyor mu? Yalı Çapkın neden final yapıyor?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Seyran ve Ferit'in kızı Duru ile Suna'nın kızı Hatice aniden ortadan kaybolur. Yalı halkı panik içindeyken zamanla yarış başlar. İlk ipuçları, kaçırılma ihtimalini güçlendirir. Aile, geçmişteki düşmanlarını tek tek gözden geçirir.Ferit, çocukları bulabilmek için sınırlarını zorlarken Saffet'in görüntülerde ortaya çıkması, geçmişin karanlık hesaplarını yeniden gündeme getirir. Ancak olaylar daha da karmaşık bir hal alır. Tarık, Şehmuz ve eski defterler bir bir açılır. Seyran ve Suna, umutsuzca çocuklarına kavuşmayı beklerken zaman giderek daralmaktadır.

Yalı Çapkın final mi yapıyor, bitiyor mu? Yalı Çapkın neden final yapıyor?


YALI ÇAPKIN FİNAL Mİ YAPIYOR

Yalı Çapkın bugün final bölümü ile ekrana gelecek.



Yalı Çapkın final mi yapıyor, bitiyor mu? Yalı Çapkın neden final yapıyor?

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

Yalı Çapkın final mi yapıyor, bitiyor mu? Yalı Çapkın neden final yapıyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.