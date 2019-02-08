Hayatını Kaybeden Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş'in Doktorundan İlk Açıklama

Ağır şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilen ve 2 hafta önce fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan ünlü oyuncu Yalçın Menteş, hayatını kaybetti.Göztepe'de Özel Çağıner Hastanesi'nde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yalçın Menteş ile ilgili doktoru açıklama yaptı.

YAPILAN BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Uzman Dr Kardiyolog Ferit Tanju Ulufer yaptığı açıklamada "Yapılan bütün müdahalelere rağmen 20.40'ta kardiyojenik şokla maalesef kaybettik" dedi.

"KARDİYOJENİK ŞOKLAHASTAMIZI KAYBETTİK"

Ulufer hastanedeki odasında basın mensuplarına yaptığı açıklama şunları söyledi; " Yalçın Menteş 10 gündür hastanemiz yoğun bakımda devamlı kontrol işlemi altında, tıbbi takip altındaydı. Akciğer kanseri üzerine ilave olmuş zatüre nedeniyle yoğun bakımımıza getirilmişti. Solunum güçlüğü mevcuttu. Geldiği günlerde kalp ve dolaşım sistemi normal şartlardaydı. Ancak son günlerde ortam daha değişti. Birkaç kere solunum aygıtından ayırt etmek, kendi solunumuna ortam sağlama için müdahale edilse de bu mümkün olamadı. Tekrar cihazla solunum gerçekleşti. Dün tansiyonda düşme başladı. Ritim bozuklukları başladı. Bunların tedavisini yaptık ancak akşama doğru tansiyon 8'lere düşmeye başladı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen 20.40'ta kardiyojenik şokla maalesef kaybettik"

Kaynak: DHA