Yalçın Koşukavak kimdir? Yalçın Koşukavak hangi takımları çalıştırdı? Yalçın Koşukavak kariyer bilgileri neler? Yalçın Koşukavak hayatı ve biyografisi
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Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe, Ali Koç, Güncel

Yalçın Koşukavak kimdir? Yalçın Koşukavak hangi takımları çalıştırdı? Yalçın Koşukavak kariyer bilgileri neler? Yalçın Koşukavak hayatı ve biyografisi

Fenerbahçe'nin görüşmeler yürüttüğü Yalçın Koşukavak gündem oldu. Başarısız bir sezon geçiren Fenerbahçe için Yalçın Koşukavak yeni bir umut oldu. Yalçın Koşukavak hakkında merak edilenler haberimizde. Yalçın Koşukavak kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması!

17.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:37
Yalçın Koşukavak kimdir? Yalçın Koşukavak hangi takımları çalıştırdı? Yalçın Koşukavak kariyer bilgileri neler? Yalçın Koşukavak hayatı ve biyografisi

Ali Koç'un başkanlığa gelmesinden itibaren klüp ve takım olarak zor ve kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe lige verilen corona virüs arasında yeni teknik direktör olarak eski kaleci Yalçın Koşukavak ile görüşüyor. Yalçın Koşukavak hakkında merak edilen soruların yanıtları haberimizde.

YALÇIN KOŞUKAVAK KİMDİR?

Yalçın Koşukavak doğum tarihi: 14 Ekim 1972

Yalçın Koşukavak kaç yaşında: 48 yaşında

Yalçın Koşukavak doğum yeri: İzmir

Yalçın Koşukavak mesleği: Futbolcu ve teknik direktör.

YALÇIN KOŞUKAVAK'IN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

14 Ekim 1972 tarihinde İzmir'de doğan Yalçın Koşukavak uzun yıllar kaleci olarak Türk futboluna hizmet etmiştir. Futbolculuk kariyerinin ardından uzun yıllar çeştili takımlarda teknik direktörlük görevini yürütmüştür.

YALÇIN KOŞUKAVAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Yeni Turgutluspor

Batman Petrolspor

Şanlıurfaspor

Boluspor

Yeni Turgutluspor

Altınordu

YALÇIN KOŞUKAVAK HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

2007 - Göztepe

2013 - Karacabey Birlikspor

2015 - Altay

2015 - İstanbulspor

2018 - Gazişehir

2019 - Bursaspor

FENERBAHÇE'DEN YALÇIN KOŞUKAVAK AÇIKLAMASI

Son birkaç gündür futbol gündeminde yer alan Altay Kulübü teknik direktörü Sayın Yalçın Koşukavak ile anlaştığımıza dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur.

Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir.

Ancak bugün itibariyle gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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Şu an buradasınız: Yalçın Koşukavak kimdir? Yalçın Koşukavak hangi takımları çalıştırdı? Yalçın Koşukavak kariyer bilgileri neler? Yalçın Koşukavak hayatı ve biyografisi - Haberler
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