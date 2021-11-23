Yalancı final mi yapıyor? Yalancı dizisi neden bitiyor?
Başrollerini Burçin Terzioğlu ile Salih Bademci'nin paylaştığı Yalancı dizisi Liar adlı yapımdan ekranlara uyarlanmıştı. Dizi cuma akşamları izleyici karşısına çıkarken günü değiştirilerek salıya alınmıştı. Diziseverler Yalancı final mi yapıyor? Yalancı dizisi neden bitiyor? sorusunu araştırmaya başladı.
Yayın gününde değişiklik yapılan Yalancı dizisi bu akşam 10. bölümüyle Show TV ekranlarında olacak. Dizinin10. bölümde final yapacağı ileri sürülmüştü. Peki Yalancı final mi yapıyor? Yalancı dizisi neden bitiyor? Yalancı dizisi ile ilgili detayları sizler için derledik.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalancı dizisi 10. bölümünde final yapacak. Dizi ilk olarak cuma akşamları seyirci ile buluşuyordu. Yeni dizinin yayına girmesiyle Yalancı'nın yayın günü salıya kaydırıldı.
Yalancı dizisinin reytingler nedeniyle final kararı aldığı düşünülüyor?
Deniz öğretmen ( Burçin Terzioğlu ) ile cerrah Mehmet Emir ( Salih Bademci ) keyifli görünen bir akşam yemeği yiyorlar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama sadece ikisi biliyor neler olduğunu. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor. Tam da o sırada insanın içine bir şüphe düşüyor aslında! Birisi yalan söylüyor ama hangisi?
Hangisi suçlu, hangisi masum? Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalancı? Aynı geceyi iki taraf da farklı şekillerde anlatıyor, farklı şekillerde görüyor. İnandıkları gibi. Dizi İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlamasıdır.
Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
Cemal Toktaş : Murat Özdal
Şahin Irmak : Okay Aytekin
İmer Özgün : Canan Ocakçı
Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
Efsane Odağ : Görkem Bilgen
Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
Öyküsu Özyürek : Lorin
Ozan Ayhan : Yavuz
Gizem Soysaldı : Tuğba
Mesut Yılmaz : Ali
Doğa Karakaş : Ayaz
Sema Çeyrekbaşı : Türkan
Özgür Şahin : Serkan
Mihrimah Selin Vardar : Derin
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