Yayın gününde değişiklik yapılan Yalancı dizisi bu akşam 10. bölümüyle Show TV ekranlarında olacak. Dizinin10. bölümde final yapacağı ileri sürülmüştü. Peki Yalancı final mi yapıyor? Yalancı dizisi neden bitiyor? Yalancı dizisi ile ilgili detayları sizler için derledik.

YALANCI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalancı dizisi 10. bölümünde final yapacak. Dizi ilk olarak cuma akşamları seyirci ile buluşuyordu. Yeni dizinin yayına girmesiyle Yalancı'nın yayın günü salıya kaydırıldı.

YALANCI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Yalancı dizisinin reytingler nedeniyle final kararı aldığı düşünülüyor?

YALANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deniz öğretmen ( Burçin Terzioğlu ) ile cerrah Mehmet Emir ( Salih Bademci ) keyifli görünen bir akşam yemeği yiyorlar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama sadece ikisi biliyor neler olduğunu. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor. Tam da o sırada insanın içine bir şüphe düşüyor aslında! Birisi yalan söylüyor ama hangisi?

Hangisi suçlu, hangisi masum? Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalancı? Aynı geceyi iki taraf da farklı şekillerde anlatıyor, farklı şekillerde görüyor. İnandıkları gibi. Dizi İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlamasıdır.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

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