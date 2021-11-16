Yalancı final mi yapacak? Yalancı bitiyor mu? Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrolünde olduğu Yalancı dizisi neden bitiyor?

Yalancı final mi yapıyor? Yalancı bitiyor mu? soruları, diziseverlerin araştırıldığı konular arasında yer alıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Yalancı dizisinden kötü haber geldi. Cuma günü yayınlanan ancak Aziz dizisi başlayınca yayın günü salıya çekilen dizinin istenilen başarıya ulaşamadığı belirtiliyor.

YALANCI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir öğretmenin başına gelen olayı ispat etmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatan, nefes nefes olayları konu alan dizi 10. bölümde final yapacak. Ekip bugün 10. bölümü çekmek için yeniden sete çıkacak. Final haberini ardından dizinin başrol ekibinden ve yapım ekibinden henüz bir açıklama gelmedi.

YALANCI NEDEN BİTİYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalancı dizisi 10. bölümde final yapacak. Dizi ilk olarak cuma akşamları seyirici le buluşuyordu. Yeni dizinin yayına girmesiyle Yalancının yayın günü salıya kaydırıldı. Dizinin reytingler nedeniyle final kararı aldığı düşünülüyor.

YALANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deniz öğretmen (Burçin Terzioğlu) ile cerrah Mehmet Emir (Salih Bademci) keyifli görünen bir akşam yemeği yiyorlar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama sadece ikisi biliyor neler olduğunu. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor. Tam da o sırada insanın içine bir şüphe düşüyor aslında! Birisi yalan söylüyor ama hangisi?

Hangisi suçlu, hangisi masum? Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalancı? Aynı geceyi iki taraf da farklı şekillerde anlatıyor, farklı şekillerde görüyor. İnandıkları gibi. Dizi İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlamasıdır.

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