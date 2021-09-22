Show TV'nin yeni başlayan dizisi Yalancı'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Merak edilen bir diğer konu ise dizideki yalancının kim olduğudur. Peki, Yalancı dizisinde yalancı kim, kim doğruyu söylüyor? Adam mı Kadın mı? Deniz öğretmen mi doğruyu söylüyor Mehmet Emir doktor mu? Liar dizisinde yalancı kim? İşte bilgiler...

YALANCI DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMADIR?

Yalancı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer almaktadır.

Dizi İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlamasıdır.

YALANCI DİZİSİNDE KİM YALAN SÖYLÜYOR? ADAM MI KADIN MI?

BAFTA ödüllerine aday gösterilen İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanan, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı her Cuma Show TV'de.

Dizide kimin yalan söyleyip söylemediği henüz bilinmemektedir. Sosyal medyada çok tartışılan bu konu hakkında bazı görüşler mevcut. Birçok kullanıcının aktardığı bilgiye göre dizinin yabancı versiyonu olan 'Liar' dizisinde adamın (doktorun) yalan söylediği tahminler arasında yer alıyor. Fakat dizinin yerli versiyonunda durum tam olarak bilinmemektedir. Bu bakımdan dizinin ilerleyen bölümlerinde yalancının kim olduğu ortaya çıkacağı düşünülüyor.

YALANCI DİZİSİ KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

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