Yalancı dizisi uyarlama mı? Show TV yeni dizisi Yalancı hangi diziden alıntı? Yabancı versiyonunun adı nedir? - Haberler
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Yalancı dizisi uyarlama mı? Show TV yeni dizisi Yalancı hangi diziden alıntı? Yabancı versiyonunun adı nedir?

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Yalancı dizisi uyarlama mı? Show TV yeni dizisi Yalancı hangi diziden alıntı? Yabancı versiyonunun adı nedir?

Başrollerinde Salih Bademci'nin yer aldığı yapım bilindiği üzere bir yabancı diziden uyarlama olmasıyla da oldukça ilgi çekiyor. Yönetmen koltuğunda usta isim Hülya Gezer'in yer aldığı, Yalancı dizisi Eylül'de Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Peki, Yalancı dizisi uyarlama mı? Show TV yeni dizisi Yalancı saat kaçta, hangi gün? İşte, Yalancı dizisinin konusu... Show TV yeni dizisi Yalancı hangi diziden alıntı? Yabancı versiyonunun adı nedir?

Yalancı dizisi uyarlama mı? Show TV yeni dizisi Yalancı saat kaçta, hangi gün? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dizide her iki taraf da yaşadıklarından çok emin bir şekilde olanları anlatmaya çalışırken bir taraf yalan söylüyor. Öte yandan konuyla ilgili araştırmalar yapımın yayınlandığı gecelerde hız kazanıyor. Show TV yeni dizisi Yalancı hangi diziden alıntı? Yabancı versiyonunun adı nedir?

İki taraf tek doğru! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur?

Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. Ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'a; İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Show TV'de yayınlanan Burçin Terzioğlu ile Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Yalancı dizisi İngiliz dizisi Liar'dan uyarlandı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Yalancı dizisi uyarlama mı? Show TV yeni dizisi Yalancı hangi diziden alıntı? Yabancı versiyonunun adı nedir? - Haberler
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