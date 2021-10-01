Yalancı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yalancı dizisi hangi gün, saat kaçta?

Yalancı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer almaktadır. Peki, Yalancı dizisi konusu nedir? Yalancı oyuncuları kimler? Yalancı dizisi hangi gün, saat kaçta? Yalancı son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

YALANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI KONUSU OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

YALANCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalancı 2. Bölümünde; Deniz, Mehmet Emir'in kendine ilaç verdiğini düşünmektedir. Ama polis bir kanıt olmadan bir şey yapmamakta; Deniz de bunu kanıtlayamamaktadır. Mehmet Emir ise Doruk daha fazla zarar görmeden tüm yaşananların bitmesini istemektedir. Mehmet Emir, Deniz'le konuşmaya, onu ikna etmeye çalışır. Deniz dinlemez. Ona göre Mehmet Emir tecavüzcüdür ve ne yapıp edip maskesini düşürecektir. Ama Deniz'in çabaları ters teper, ayağına dolanır. Herkesten gizlediği sırrı ortalığa dökülmek üzeredir. Deniz artık geri dönülmez bir yola girmiştir.

YALANCI SON BÖLÜM İZLE!

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