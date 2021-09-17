Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 1. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 1. bölüm full HD canlı izle!
Yalancı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer almaktadır. Yalancı bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen seyirciler "Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 1. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 1. bölüm full HD canlı izle!" aratması yapıyor. Yalancı canlı izle! sizlerle...
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Show TV'nin Süreç Film imzalı büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi "Yalancı" için geri sayım sürüyor. Tanıtımlarıyla ve dikkat çeken hikayesiyle merak uyandıran Yalancı'nın ilk bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda Deniz ( Burçin Terzioğlu ) ve Mehmet Emir (Salih Bademci) arasında sürecek mücadelenin ilk sinyalleri veriliyor.Show TV'nin Süreç Film imzalı iddialı dizisi Yalancı Cuma akşamı izleyiciyle buluşuyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken ilk bölümden yeni bir tanıtım yayınlandı. Deniz ve Mehmet Emir arasındaki gerilimin yükseldiği tanıtımda her iki taraf da yaşadıklarından çok emin bir şekilde olanları anlatmaya çalışıyor ancak bir taraf yalan söylüyor. Peki 'yalancı' kim? İzleyicileri temposu hiç düşmeyen sürükleyici bir hikaye bekliyor.
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
Cemal Toktaş : Murat Özdal
Şahin Irmak : Okay Aytekin
İmer Özgün : Canan Ocakçı
Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
Efsane Odağ : Görkem Bilgen
Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Öyküsu Özyürek : Lorin
Ozan Ayhan : Yavuz
Gizem Soysaldı : Tuğba
Mesut Yılmaz : Ali
Doğa Karakaş : Ayaz
Sema Çeyrekbaşı : Türkan
Özgür Şahin : Serkan
Mihrimah Selin Vardar : Derin