Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 1. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 1. bölüm full HD canlı izle!

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YALANCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin Süreç Film imzalı büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi "Yalancı" için geri sayım sürüyor. Tanıtımlarıyla ve dikkat çeken hikayesiyle merak uyandıran Yalancı'nın ilk bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda Deniz ( Burçin Terzioğlu ) ve Mehmet Emir (Salih Bademci) arasında sürecek mücadelenin ilk sinyalleri veriliyor.Show TV'nin Süreç Film imzalı iddialı dizisi Yalancı Cuma akşamı izleyiciyle buluşuyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken ilk bölümden yeni bir tanıtım yayınlandı. Deniz ve Mehmet Emir arasındaki gerilimin yükseldiği tanıtımda her iki taraf da yaşadıklarından çok emin bir şekilde olanları anlatmaya çalışıyor ancak bir taraf yalan söylüyor. Peki 'yalancı' kim? İzleyicileri temposu hiç düşmeyen sürükleyici bir hikaye bekliyor.

YALANCI KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

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