'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı

13.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:43
'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde havaların ılık gitmesi ile badem ağaçları çiçek açtı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde havaların ılık gitmesi ile badem ağaçları çiçek açtı.

Datça yarımadasının en uç noktasındaki kırsal Yazı Mahallesi Belen mevkisinde, badem ağaçları çiçek açtı. Üzerinde henüz meyveleri bulunan portakal ağaçlarının ikinci kez tomurcuklandığını görenler ise gözlerine inanamadı.

Yazı Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Kargın, "Bu yıl havalar çok daha ılık geçiyor. Aralık ayına rağmen, henüz soğuklar başlamadı. Yağmur var ama güneş ısıtıyor. Toprak besleyici özelliğini koruyor. Adeta yalancı bahar yaşanıyor. Bu havalara aldanan badem ağaçları çiçek açtı. Ne yazık ki bu çiçekler meyveye dönmeyecek. Mahsulün olması için bademlerin ocak ve şubat aylarında çiçeklenmesi gerekiyor. Sadece bademler değil, portakal ağaçları bile çiçeklenmeye başladı. Ağacın bir ucunda daha portakalını toplamadan, diğer ucunda çiçekler açıyor" dedi.70 yaşındaki Ali İhsan Özlü de aralık ayında badem ağaçlarının çiçek açmaya başlamasının şaşırtıcı olduğunu belirtirek, "Havalar çok ılık geçiyor. Bu nedenle erkenci badem ağaçları çiçek açtı. Bu ağaçlardan bazılarında bir hafta sonra çağla badem bile olabilir. Bu yıl iklim şartları çok değişik, ağaçların aldanmasına sebep oluyor. Ancak havalar böyle giderse verim düşebilir. Çünkü daha rüzgarlar olacak hatta don olayları bile olabilir. Bu nedenle çiçekler dökülebilir. Bundan dolayı ağaçların bu kadar erken çiçek açmasını pek de iyi görmüyorum" diye konuştu.

'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇİL

İlgili Haberler

Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı çiçek açtı
Yalancı bahara aldanan muşmula ağacı çiçek açtı
Karaman'da badem ağacı Aralık ayında çiçek açtı
Karaman'da badem ağacı Aralık ayında çiçek açtı
Kadıköy Meclisi çiçek açtı
Kadıköy Meclisi çiçek açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Şener Şen Yıldız Tilbe Serdar Ortaç
Spor Samatta Okan Buruk Pierre Webo Ali Palabıyık Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Yalancı bahar'a aldanan badem ağaçları çiçek açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 10:39:44. #1.14#
title