Yakuza: Like a Dragon yeni bir trailer yayınladı! Yakuza Like a Dragon çıkış tarihi 2020 Ocak ayında Japonya'da piyasaya sürülen oyun, tüm dünyada oynanabilecek. Yakuza Like a Dragon hangi platformlarda oynanabilir? Yakuza Like a Dragon Xbox, Yakuza Like a Dragon PS4, Yakuza Like a Dragon PS5, Yakuza Like a Dragon PC için ayrıntılar. Yakuza Like a Dragon sistem gereksinimleri neler? Yakuza 7 fiyatları

Geliştirici Ryu Ga Gotoku Studio tarafından geliştirilen oyun, Sega tarafından yayınlanıyor. İlk olarak Japonya'da piyasaya sürülen oyun, sonbaharda tüm dünyada satışa sunulacak. İlk oyunu 2005'te çıkan Yakuza, yepyeni bir hikaye ile geliyor. Japonya'da Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness olarak da bilinen oyunun ön siparişi yaklaşık 500 bin sattı. Oyun hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında. YAKUZA LIKE A DRAGON ÇIKIŞ TARİHİ | YAKUZA LIKE A DRAGON FİYATLARI Kasım ayında tüm dünyada kullanıma açılması beklenen oyun için ön siparişler başladı. Steam'de belirtilen fiyatlarda 3 ayrı kategori görebilirsiniz. Yakuza: Like a Dragon Day Ichi Edition : 399 TL Yakuza: Like a Dragon Hero Edition : 467 TL Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition : 599 TL YAKUZA LIKE A DRAGON HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLİR? Yayıncı Sega ve geliştirici Ryu Ga Gotoku Studio oyunun oynanabileceği platformları belirtti; Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4 ve PC. Xbox versiyonları için Smart Delivery ve cross-save özelliğini destekleyeceği açıklandı. YAKUZA LIKE A DRAGON MERAK EDİLENLER | YAKUZA LIKE A DRAGON NASIL OYNANIR? Yakuza serisinde ilk kez sıra tabanlı taktiksel savaş sistemi geliyor. Oyunda yer alan ana karakteri ilk defa bu sistemde göreceğiz: Ichiban Kasuga. Daha önce Yakuza Online'da gördüğümüz Kasuga ile heyecanlı bir serüven bizleri bekliyor. Oyunda ingilizce dublaj olacak, alt yazı için henüz açıklama yapılmadı. YAKUZA LIKE A DRAGON SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER? Yakuza: Like a Dragon en düşük sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 8.1 64 BİT İşlemci: Intel Core i7-3770 | AMD FX-8350 Bellek: 4 GB RAM Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB Depolama: 40 GB kullanılabilir alan Yakuza: Like a Dragon önerilen sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 10 64 BİT İşlemci: Intel Core i7-6700 | AMD Ryzen 5 1400 Bellek: 8 GB RAM Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060, 3 GB | AMD Radeon RX 580, 4 GB Depolama: 50 GB kullanılabilir alan