Yakuza Like A Dragon 2.8 milyon adet kopya sattı

Yakuza : Like A Dragon'un 2020'nin sonunda PC dahil tüm platformlarda aynı anda piyasaya sürüldü. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen SEGA toplantısında şirket, Yakuza'nın bugüne kadar tüm dünyada PC'de 2.8 milyon kopya sattığını açıkladı.

Kazuma Kiryu ve Ichiban Kasuga'nın başrollerini paylaştığı seri, artık PlayStation platformlarına özel olmadığı için son yıllarda kesinlikle daha popüler hale geldi ve ana serideki oyunların çoğu zaman Xbox One, Xbox Series X/S'e de ulaştı. Ancak PC, SEGA'nın daha fazla satış yapmasını sağladı.

"Kullanıcı tabanının genişlemesi nedeniyle, 2019 mali yılının üçüncü çeyreğinden itibaren PC platformunu bu seriyle desteklemeye başladığımızdan beri, yaklaşık 2,8 milyon satışla güçlü satış sonuçları kaydettik." Sözlerine yer verdi SEGA.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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