Yaklaşık 200 veteriner hekim kurban kesim yerlerinde görev yaptı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü; hayvan pazarları, kesimhaneler, semt pazarları kesim noktaları ve ilçe müdürlüklerinde yaklaşık 200 nöbetçi veteriner hekim ile görev yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü; hayvan pazarları, kesimhaneler, semt pazarları kesim noktaları ve ilçe müdürlüklerinde yaklaşık 200 nöbetçi veteriner hekim ile görev yaptı.

Kesimlerin en yoğun olduğu bayramın birinci gününde İl Müdürü Mustafa Şahin kesim yapılan bölgelerde denetim yaptı. Denetimlerde görevli veteriner hekim ve kesim yaptıran hayvan sahipleri ile sohbet eden Mustafa Şahin; "İl Müdürlüğü hayvan sağlık birimi olarak sahadayız. Kesim yapılan ve ihbar yapılan her kurban için yaklaşık 200 veteriner hekimle seferber olduk" dedi. Şahin ayrıca; kurbanlık hayvanların kesimlerinin bakanlıktan ruhsat almış mezbaha ve kombinalar veya geçici kesim yerleri olarak düzenlenen yerlerde olması gerektiği, kurbanlık hayvanlarda mutlaka kulak küpesinin olması, kulak küpesi sorgulama ekranı üzerinden sorgulama yapılarak, hayvanın yaş ve sahip bilgilerinin kontrol edilmesi gerektiği kaydetti.

Şahin; küpesiz ve mevzuata uygun olarak işletmeler arasında hareket ettirilmemiş hayvanlara tazminat ödenmesinin yasal olarak mümkün olmadığını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı