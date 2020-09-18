Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı
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Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı

Ekvator'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 35 yaşındaki iş insanının cenaze töreninde bir yakını, kalabalığın önünde tabutun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı. Cenazeye katılan kalabalığın kadına alkışlarla eşlik etmesi ise dikkat çekti.

18.09.2020 16:54 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:10

Ekvator'da geçen hafta silahla öldürülen 35 yaşındaki Marlon Mero Quijije isimli iş adamının cenaze töreninde, şahsın yakını olduğu belirtilen bir kadın, kalabalığın önünde tabutun üzerine çıkıp Emcidues'in "Ella Quiere Hmm Haa Hmm" şarkısı eşliğinde kalça dansı yaptı. Cenazeye katılan kalabalık kadına alkışlarla eşlik etti.

YÜZ BİNE YAKIN BEĞENİ ALDI

Kadının tabut üzerinde dans ettiği anlara ait görüntüler Twitter üzerinden ''Eğer kız arkadaşın cenazende bunu yapmaz ise, gerçekten kız arkadaşın mıdır?" başlığı ile paylaşıldı. Kısa sürede büyük ilki gören video yüz bine yakın beğeni aldı.

TWİTTER KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Video Twitter kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar kadının yaptığının doğru olmadığını savunurken bazı kullanıcılar ise kadını bu şekilde üzüntüsünü gösterip sevdiği adamı bu şekilde yolcu etmek istediğini söyledi.

Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı
Haber Yorumları (3)
ADA: Beyin yerine ne var acaba bunlarda ???
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BAY X: ADAMI MUTLU GÖNDERMEK İSTEMİŞ. :)
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LFC: ölüyü diriltmeye çalışmış. başarılı olmuş olabilir. . .
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 17:10:18. #1.15#
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