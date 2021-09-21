Yakın dostunu ilk sahnesinde yalnız bırakmadı
Tarkan'ın şarkıcı kuzeni Cenk Tevetoğlu, Fine Bomonti'de sahne alan yakın arkadaşı Özay Bakır'ı ilk sahnesinde yalnız bırakmadı.
Gece hayatının sevilen seslerinden Özay Bakır, Fine Bomonti adlı adlı mekanda sahne aldı. Şarkıcıyı, Megastar Tarkan'ın yeğeni Cenk Tevetoğlu yalnız bırakmadı. Bakır, bir ara sahneye Tevetoğlu'nu davet etti. İkili, düet yaparak, izleyicileri coşturdu.
Gece hayatında bir çok mekanda sahne alan Bakır, seyircileri bir dakika yerinde oturtmadı. Mekan sahibi Tuna Abbasoğlu, sevgilisi Çiğdem Kuşçu'yla Bakır'ı izleyerek, eğlendi.