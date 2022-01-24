Yakın arkadaşı Fatma Girik'in ölümüyle sarsılan Hülya Koçyiğit, canlı yayında konuşamadı

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Fatma Girik, 6 ay önce tedavi görmek için İstanbul'a geldi. Bir süredir özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören usta sanatçı, bu sabah yaşamını yitirdi. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak tanımlanan oyunculardan Hülya Koçyiğit ise telefonla bağlandığı canlı yayında zor anlar yaşadı.

"ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL"

Fatma Girik'in aile dostlarından Filiz Kalkavan Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Fatma hanım ile uzun yıllarımız birlikte geçti. Tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul'daki evine gitmişti. Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı ama biz koronavirüsüne yakalandığını duyduk. Cenazesi ile ilgili işlemler henüz aydınlanmadı" diye konuştu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Usta sanatçının vefat ettiği hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik'in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

"1 AY ÖNCE GÖRDÜM VE ÇOK İYİYDİ"

CNN Türk'e bağlanan Hülya Koçyiğit, "Bu haberi almak benim için çok çarpıcı oldu. Bir anda başım döndü, inanmak çok zor. Duyduğum şeye inanamıyorum. Başımız sağ olsun. Benim çok sevdiğim biriydi ve sık ziyaret ettiğim biriydi. Onu kaybettiğimize inanamıyorum. Konuşabilmek için kendimi toparlayamaya çalışıyorum. 1 ay önce ziyaret ettim, çok iyiydi ve aklı başındaydı. Yürüyemediği için fizik tedavi görüyordu. Şimdi konuşamayacağım daha sonra konuşuruz" diyerek telefonu kapattı.

GENCEBAY: KAYBEDECEĞİMİZİ HİSSETMİŞTİK

Koçyiğit'in ardından yayına bağlanan oyuncu Orhan Gencebay, "Çok üzgünüm, ölüm haberini televizyonda öğrendim. Çok üzüldüm, çok büyük bir kayıptır. Son zamanlardaki durumu çok hassastı. Takip ediyorduk, sinemamıza en büyük emekleri veren örneklerden biriydi. Onunla zevkle çalıştım. Kendisiyle birkaç kez telefonla konuştuk ama ziyaretçi almıyorlardı. Durumu iyi değildi. Kaybedeceğimizi hissetmiştik. Bu dünyadaki görevini fevkalade yaptı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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