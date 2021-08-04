Yahyalı'da Kore gazisi Göçer son yolculuğuna uğurlandı
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Yahyalı'da Kore gazisi Göçer son yolculuğuna uğurlandı

Yahyalı'da Kore gazisi Göçer son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde vefat eden Kore gazisi Hasan Göçer, toprağa verildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde vefat eden Kore gazisi Hasan Göçer, toprağa verildi.

Kuzoluk Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Göçer için öğle namazına müteakip Camikebir'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene Göçer'in ailesinin yanı sıra Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı Esat Öztürk, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Namazın kılınmasının ardından Göçer, Kitirli Mezarlığı'na defnedildi.

Yahyalı'da Kore gazisi Göçer son yolculuğuna uğurlandı
Yahyalı'da Kore gazisi Göçer son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale

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