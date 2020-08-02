Yahudi kızın saçlarını taşıyan 79 yıllık 'esrarengiz bebek'
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Yahudi kızın saçlarını taşıyan 79 yıllık 'esrarengiz bebek'

İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında, 1941 yılında 'Auschwitz' toplama kampında kimliği belirsiz Yahudi kızın katledilmeden önce kesilen saçlarının dikildiği, 79 yıllık bez bebeğin içinde sergilendiği vitrinin aydınlatma sistemi arıza yapınca, elektrik tesisatı yenilendi.

Yahudi kızın saçlarını taşıyan 79 yıllık 'esrarengiz bebek'
02.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:10

İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında, 1941 yılında 'Auschwitz' toplama kampında kimliği belirsiz Yahudi kızın katledilmeden önce kesilen saçlarının dikildiği, 79 yıllık bez bebeğin içinde sergilendiği vitrinin aydınlatma sistemi arıza yapınca, elektrik tesisatı yenilendi. Buna rağmen arıza devam etti. Müze görevlileri de bebeğe, 'esrarengiz bebek' adını verdi.

Kepez Belediyesi'nce 2017'de Dokumapark alanında hizmete açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, sergilenen oyuncak ve eserlerle her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün oyuncaklarının da yer aldığı müzede 13 binin üzerinde oyuncak ve eser yer alıyor. 16 Avrupa ülkesi ile Anadolu'nun dört bir yanından getirilen oyuncaklar arasında en ilgi çekeni ise gerçek saça sahip bez bebek. Bebek, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'daki toplama kampı 'Auschwitz'e esir olarak getirilen Yahudi kız çocuğunun kesilen saçlarını taşıyor. Küratörün özel sergisinden alınarak müzeye getirirken bebek, özel bölmede sergileniyor.

DNA ÖRNEĞİ ALINDIAnadolu Oyuncak Müzesi Müdürü Emrah Ünlüsoy, Almanya'daki Yahudi STK'larından temsilciler ile akademisyenlerden oluşan bir grubun müzeye gelerek, saçlardan DNA örneği aldığını söyledi. DNA örneğinden kız çocuğunun geçmişine ulaşılmasının amaçlandığını kaydeden Ünlüsoy, kendilerine sonuçla ilgili henüz bir bilgi gelmediğini ifade etti.ESRARENGİZ BEBEK OLDUHikayesini duyan herkesin müzeye gelerek, bez bebeği görmek istediğini anlatan Emrah Ünlüsoy, ilgiden memnun olduklarını söyledi. Bebeğin bakımının düzenli aralıklarla yapıldığını belirten Ünlüsoy, 1 yılı aşkın süredir ilginç bir olaya tanıklık ettiklerini de vurguladı. Ünlüsoy, "Bebeğin bulunduğu vitrinin aydınlatılmasında sık sık arıza yaşandı. Biz de elektrik aksamından sigortalarına kadar her şeyi yeniledik ama sorun devam ediyor. Sadece bebeğin olduğu bölümün aydınlatması arızalanıyor. Bunu bebeğin yaşadığı karanlık, üzücü geçmişine bağlıyoruz. Bu nedenle bebekten artık 'esrarengiz bebek' olarak bahsediliyor" dedi.AUSCHWITZ TOPLAMA KAMPI

Naziler tarafından Polonya'nın Krakow şehrinde kurulan en büyük toplama kampı olan Auschwitz'e Sovyet Sosyalist ve Alman polisinin, 1940 ve 1945 yılları arasında en az 1,3 milyon kişiyi gönderdiği tahmin ediliyor. Kampa gönderilen 1,1 milyon kişinin bu süreçte öldürüldüğü değerlendiriliyor.


Kaynak: DHA

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