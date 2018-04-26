Yahudi Düşmanlığına Karşı Kipa Taktılar

ALMANYA'da son dönemde Yahudi düşmanlığı arttı. Özellikle Almanya'ya sığınan mültecilerin Yahudilere yönelik saldırılarında artış olması üzerine ülke genelinde Yahudilerle dayanışmak için 'Kipa tak' sloganıyla gösteriler düzenlendi. Berlin, Köln, Potsdam ve Erfurt gibi kentlerde düzenlenen gösterilere federal ve eyalet yöneticileri ile birlikte çok sayıda sivil toplum kurum ve kuruluş temsilcisi ile üyeleri destek verdi.

Gösterilerin en büyüğü Berlin'de yapıldı. 'Berlin Kipa Takıyor' sloganıyla yapılan dayanışma gösterisine aralarında Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, Sağlık Senatörü Dilek Kolat, Federal Meclis milletvekilleri Canan Bayram, Cem Özdemir, Sevim Dağdelen ile çok sayıda senatör ile farklı siyasi partilere mensup milletvekillerinin katıldığı gösteri büyük ilgi gördü. Gösteriye katılanların hepsi kipa takarak Yahudi düşmanlığına tavır aldı. 2 bin 500 kişinin katıldığı Berlin'deki gösteriye Müslüman ve Hıristiyan din adamları da destek verdi. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, artan düşmanlık nedeniyle Yahudi anne ve babalar arasında endişenin arttığını ve artık anne ve babalar çocuklarının kipa ile dolaşmalarına izin vermediğini söyledi.

NEUKÖLLN'DE SALDIRI Berlin'in Neukölln semtinde ise yapılan dayanışma gösterisi 15 dakika sonra bitirilmek zorunda kalındı. Kimliği öğrenilemeyen Arap kökenli bir saldırgan göstericilere saldırdı. İsrail bayrağını almak isteyen gösterici etkisiz hale getirildi. Polis göstericiyi gözaltına aldı. Olayların daha fazla büyümemesi ve göstericilere yönelik yeni saldırıların olabileceğini göz önünde tutan organizatörler, eylemi 15 dakika sonra sonlandırdı.