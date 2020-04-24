Yahşihan Şehit Aydın Çopur Parkı açıldı
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Yahşihan Şehit Aydın Çopur Parkı açıldı

Yahşihan ilçesinde 15 Temmuz şehidi Aydın Çopur'un isminin verildiği parkın açılışı yapıldı.

24.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:25
Yahşihan Şehit Aydın Çopur Parkı açıldı

Yahşihan ilçesinde 15 Temmuz şehidi Aydın Çopur'un isminin verildiği parkın açılışı yapıldı.

Seyrantepe Mahallesi'ndeki parkın açılışında konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, söz verdikleri gibi parkın yapımını tamamlayarak 23 Nisan tarihinde hizmete açtıklarını söyledi.

İlk aday olduklarında bu projeyi açıkladıklarını aktaran Türkyılmaz, "Biz buraya güzel ve burada yaşayan insanların hak ettiği, özlem duyduğu bir park yapalım dedik. Burada bizden önceki arkadaşların yaptığı bir park vardı. Küçük bir ay yıldız şeklindeydi. Soğuk kış günlerinde parkın açılışını 23 Nisan'a yetiştirme sözü verdik. Bu sözü yerine getirdiğimiz için bütün mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şehit Aydın Çopur'un babası Nurettin Çopur da oğlunun ismi yaşatıldığı için Başkan Türkyılmaz'a teşekkür ederek, "Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız" sözünün bugün şekillendiğini dile getirdi.

Dualarla açılan parkta, daha sonra havai fişek gösterisi düzenlendi.

Açılışa, MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, şehidin ailesi ve bir grup vatandaş katıldı.

Yahşihan Şehit Aydın Çopur Parkı açıldı

Kaynak: AA

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