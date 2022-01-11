Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ve simit ikramı - Haberler
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Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ve simit ikramı

Yahşihan Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ve simit ikramı
AA / Ali Karayel - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerine çorba ve simit ikramında bulunuluyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından Kırıkkale Üniversitesi öğrencilerine çorba ve simit ikramında bulunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversitende eğitim gören öğrencilere Yahşihan Belediyesinin kurduğu Öğrenci İşleri Birimince destek veriyor.

Final sınavlarına katılacak öğrenciler için Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatı doğrultusunda hazırlanan çorba ve simitler, Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bir hafta boyunca saat 08.30 ile 10.00 arasında dağıtılıyor.

Türkyılmaz da çorba dağıtılan alanı ziyaret ederek öğrencilere simit ve çorba ikram etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Türkyılmaz, "Final haftasına giren öğrencilerimizin içini ısıtmak için simit ve çorba ikramında bulunduk. Sıcak çorbamız bir hafta boyunca öğrencilerimize ikram edilecek. Final haftasındaki tüm öğrencilere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ali Karayel - Son Dakika Haberleri

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