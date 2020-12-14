Yahşihan Belediyesi, hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
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Yahşihan Belediyesi, hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

14.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:22
Yahşihan Belediyesi, hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Türkyılmaz ve Baloğlu, park ve bahçelerde bulunan kedi ve köpeklere su ve mama bırakarak, belediyeye ait hayvan barınağını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Türkyılmaz, İl Başkanı Baloğlu ile sokağa çıkma kısıtlamasında hayvan barınağındaki ve sokakta yaşayan can dostlarını ziyaret ettiklerini belirtti.

Belediyenin her zaman hayvanların yanında ve bakımları için her türlü desteği vermeye devam ettiğini aktaran Türkyılmaz, ellerinden geldiğince her fırsatta onları beslediklerini kaydetti.

Baloğlu da "Belediye Başkanımızla beraber hayvan barınağındaki ve sokaktaki kedi ve köpeklerimizi besledik. Sokağa çıkma kısıtlamasında mağdur olmalarının önüne geçmeye çalıştık. Yahşihan Belediyesi zaten hayvanlar konusunda yaptıkları hizmetlerle her zaman bizleri mutlu ediyor. Başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Karayel

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