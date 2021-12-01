Samsun'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Güncel

Samsun'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı Samsun'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bir süre sonra yağmurla karışık dolu yağışına çevrildi.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

SAMSUN - Samsun'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bir süre sonra yağmurla karışık dolu yağışına çevrildi. Vatandaşlar yağmurdan kaçmak isterken doluya tutuldu.

İlkadım ilçesinde aniden bastıran yağmur bir süre sonra doluya çevrildi. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışıyla beraber otomobillerin üstleri bembeyaz oldu. Boncuk büyüklüğünde yağan dolu yağışı araçlara zarar vermedi. Dolunun yağmurun hemen ardından yağması akıllara o deyimi getirdi. "Yağmurdan kaçarken doluya tutulan" vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Samsun'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Samsun'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Samsun'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Samsun'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Samsun'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Samsun'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Samsun'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Samsun'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Samsun'da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title