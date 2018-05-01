Yağmur Duası Yapılırken Yağmur Yağmaya Başladı

Kaysei'nin Sarıoğlan ilçesinde, yağmur yağması için duaya çıkıldığı sırada yağış başladı.

VATANDAŞLAR, YAĞMUR DUASI İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Kaymakam İsmail Güney, Belediye Başkanı Yusuf Akbulut, Müftü Mevlüt Şahin ve Sarıoğlanlılar, yağmur yağması için dua etmek üzere bahçede bir araya geldi.

DUAYA KATILANLAR ÖNCE ŞAŞKINLIK SONRA SEVİNÇ YAŞADI

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlanan programda, müftü Şahin konuşma yaptı. Konuşma sonrası yağmur duasına başlanırken, yağış başladı. Duaya katılanlar, yağmur yağmasıyla önce şaşkınlık, sonra sevinç yaşadı. Program, etli pilav dağıtılmasıyla sona erdi.