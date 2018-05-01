Yağmur Duası Yapılırken Yağmur Yağmaya Başladı
Kayseri'de vatandaşlar yağmur duası için bahçede bir araya geldi. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından yağmur yağmaya başladı. Duaya katılanlar önce şaşkınlık sonra büyük sevinç yaşadı.
Kaysei'nin Sarıoğlan ilçesinde, yağmur yağması için duaya çıkıldığı sırada yağış başladı.
VATANDAŞLAR, YAĞMUR DUASI İÇİN BİR ARAYA GELDİ
Kaymakam İsmail Güney, Belediye Başkanı Yusuf Akbulut, Müftü Mevlüt Şahin ve Sarıoğlanlılar, yağmur yağması için dua etmek üzere bahçede bir araya geldi.
DUAYA KATILANLAR ÖNCE ŞAŞKINLIK SONRA SEVİNÇ YAŞADI
Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlanan programda, müftü Şahin konuşma yaptı. Konuşma sonrası yağmur duasına başlanırken, yağış başladı. Duaya katılanlar, yağmur yağmasıyla önce şaşkınlık, sonra sevinç yaşadı. Program, etli pilav dağıtılmasıyla sona erdi.
YORUMLAR (63)
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Bu devirde meteoroloji müdürlüğü 1-2 hafta önceden nereye ne zaman yağmur, kar, dolu falan yağacağını tespit edip yayınlıyor, uyanık imam, tam zamanını tutturmuş, aferin ona ! Biz de yedik. bu imamı Arabistan''a gönderelim de oraya da yağmur yağdırsın bari.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH ın rahmeti sonsuzdur ALLAH duanızı kabul edmiş demekkiiCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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dua ile yağmur yağsa arabistan çşl olmazdıCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Abdullah Gül gitti rahmet geldiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU İŞLER DUAYLA OLUYORSA BİRAZDA TL NİN DEGER KAZANMASI VE ÜLKEN EKONOMİSİNİN DÜZZELMESİ İÇİN DUA ETSİNLERCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır