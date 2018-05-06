"Yağmur Bey Sizinle Sevişirken Gözünü Kapatıyordur" Yorumu Pınar Altuğ'u Kızdırdı
Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ "Yağmur bey sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur" yorumunu yapan takipçisine "Sizin bana bakıp zevk almanız bir acayip olurdu zaten" cevabını verdi.
Oyuncu Pınar Altuğ, Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden. Altuğ geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 10. yılını kutladığı eşi Yağmur Atacan ile beraber bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına gelen bir yorum ise herkesi şoke etti.
"YAĞMUR BEY SİZİNLE SEVİŞİRKEN..."
Altuğ'un bir takipçisi fotoğrafa "Yağmur bey sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur, çünkü bu tiple göz göze gelince insanın zevki gider" yazdı.
"SİZİN BANA BAKIP ZEVK ALMANIZ ACAYİP OLURDU"
Bu yorum Pınar Altuğ'un hayranların sert tepki gördü. Altuğ da bu yorum tepkisiz kalmadı ve takipçisine şu yorumu yaptı: "Sizin bana bakıp zevk almanız bir acayip olurdu zaten, değil mi?"
İşte ikili arasında geçen o diyalog;
YORUMLAR (26)
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akp’li olmayanlar ot yesin.Cevap Yaz 39 176 Yayından Kaldır
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güzel bi bayan adam cirkin ama seviyorlar demekki Allah mesut etsin herkeste haddini bilsinCevap Yaz 70 21 Yayından Kaldır
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pinarin ocagina yagmur yagmisCevap Yaz 36 12 Yayından Kaldır
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Gözleri açık kalır böylece konu kapanırCevap Yaz 34 4 Yayından Kaldır
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Basak kadini Herkese saygili ve sevgi doludur,Haddini asanida sevmez,her insana ayri deger verir,zaten karsilik yazmasida insanlari gercekten onemsedigini gostriyor.Cevap Yaz 29 5 Yayından Kaldır