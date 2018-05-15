Yağmur Atacan'a Silahla Saldıran Galip Topsız 7,5 Yıl Hapse Çarptırıldı

İstanbul 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz şüpheli Galip Topsız ile müşteki Yağmur Atacan katılmadı. Yağmur Atacan'ın avukatı Yüksel Yangel, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

"ADLİ TIP RAPORU DOĞRU DEĞİL"

Topsız'ın avukatı Demet Türk ise, "Müvekkilimizin cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun doğru olmadığı kanaatindeyiz. Müvekkilim şu anda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmektedir. Dolayısıyla ceza ehliyetine ilişkin rapor alınmasını talep ediyoruz. Eğer bu talebimiz uygun görülmezse müvekkilim olay günü bir kez ateş etmiştir.

Tabancasında kurşun olmasına rağmen eylemine devam etmemiştir. Her ne kadar bir kısım tanıklar tabancanın tutukluk yaptığını belirtmekteyseler de dosyada bunun aksini gösteren deliler de bulunmaktadır. Dolayısıyla eyleminin adam öldürmeye teşebbüs şeklinde nitelendirilmemesini, kasten yaralamaya teşebbüs veya gönüllü vazgeçme olarak yorumlanmasını, buna göre değerlendirme yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

7,5 YIL HAPİS CEZASI

Davayı yeniden karara bağlayan mahkeme heyeti, Galip Topsız'ı "Öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Topsız'ın müspet davranışlarını lehe indirim nedeni cezasını 7,5 hapse indirdi.

KARAR İKİ KEZ BOZULDU

Manken oyuncu Pınar Altuğ'un oyuncu eşi Yağmur Atacan, 7 Nisan 2014'de Galip Topsız tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. İlk atışında Yağmur Atacan'ı vuramayan Galip Topsız, silahın ikinci kez ateş etmemesi üzerine olay yerinden kaçmıştı. Ölümden dönen Yağmur Atacan, kendisini vurmak isteyen Galip Topsız'dan şikayetçi olunca Topsız hakkında "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İlk yargılama sonunda Topsız 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yapılan itiraz üzerine karar İstinaf Mahkemesince bozulmuştu. "Psikoz anemi" olduğu öne sürülen Topsız'ın akıl sağlığının ve ceza ehliyetinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasın istenmişti. İkinci yargılama sonunda ise Topsız, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosyayı yeniden inceleyen İstinaf Mahkemesi, Topsız'ın ceza ehliyetine ilişkin iki rapor arasındaki çelişki nedeniyle Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınması gerektiği yönünde görüş bildirerek yerel mahkemenin kararını bozmuştu.