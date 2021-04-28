Yağ dokusundan elde edilen kök hücre tedavisi

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Op. Dr. Sinan Karaca 'Ortopedik rahatsızlıklarda kök hücre tedavisi hangi aşamada ve nasıl uygulanmalı' konularında bilgi verdi.

Kök hücreler vücudumuzda bütün doku ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme, organ ve dokulara dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Kök hücre tedavisi ile özellikle hareket sistemine yönelik farklı hücresel tedavi yöntemleri geliştirildi.

Kök hücre kireçlenme tedavisinde cerrahiye alternatif olabilir.

Son yıllarda, kök hücre tedavisi, kırışıklıklardan omurga onarımına kadar birçok durum için mucize bir tedavi olarak görülmektedir. Yapılan çalışmalar kök hücre tedavilerinin, kalp hastalığı, Parkinson hastalığı ve kas distrofisi dahil olmak üzere çeşitli hastalıklar için umut vaat ettiğini göstermiştir.

Kök hücre tedavisi ayrıca potansiyel olarak diz osteoartriti (OA) yani kireçlenmeyi tedavi edebilir. OA'da kemiklerin uçlarını örten kıkırdak bozulmaya ve yıpranmaya başlar. Kemikler bu koruyucu örtüyü yitirdikçe birbirlerine sürtünmeye başlarlar. Bu ağrıya, şişmeye ve sertliğe ve nihayetinde işlev ve hareket kaybına yol açar.

Türkiye de yüzbinlerce insan diz OA ile yaşıyor. Birçoğu semptomlarını egzersiz, kilo kaybı, tıbbi tedaviler ve yaşam tarzı değişiklikleri yoluyla yönetebiliyor.Semptomlar şiddetli hale gelirse, total diz protezi bir seçenektir. Yine de kök hücre tedavisi cerrahiye alternatif olabilir.

Kök hücre tedavisi nedir?

İnsan vücudu, kemik iliğinde sürekli olarak kök hücreler üretmektedir. Vücuttaki belirli koşullara ve sinyallere göre kök hücreler ihtiyaç duyulan yere yönlendirilir.

Bir kök hücre, henüz bir deri hücresi veya bir kas hücresi veya bir sinir hücresi olmak için henüz gelişmemiş, olgunlaşmamış, temel bir hücredir. Vücudun farklı amaçlar için kullanabileceği farklı kök hücre türleri vardır.

Kök hücre tedavilerinin, vücuttaki hasarlı dokuları kendilerini onarmak için tetikleyerek işe yaradığına dair kanıtlar var. Bu genellikle "rejeneratif" terapi olarak adlandırılır.

Dizler için kök hücre enjeksiyonları

Kemiklerin uçlarını örten kıkırdak, kemiklerin çok hafif bir sürtünme ile birbirlerine karşı yumuşak bir şekilde kaymasını sağlar. OA, kıkırdakta hasara neden olur ve sürtünmenin artmasına neden olur - bu da ağrı, iltihaplanma ve nihayetinde hareketlilik ve işlev kaybına neden olur. Teorik olarak, kök hücre tedavisi, kıkırdak gibi vücut dokularının bozulmasını onarmaya ve yavaşlatmaya yardımcı olmak için vücudun kendi iyileştirme mekanizmalarını kullanır.

Dizler için kök hücre tedavisi hedefleri:

Hasarlı kıkırdağı onarım

İltihabı azaltmak ve ağrıyı azaltmak

Muhtemelen diz protezi ameliyatı ihtiyacını geciktirir veya önler

Basit bir ifadeyle, tedavi şunları içerir:

Dize kök hücre tedavisi nedir? Nasıl yapılır?

Yapılan bilimsel çalışmalarda kendi yağ dokumuzdan elden edilen kök hücreler ile gerçekleştirilen dize kök hücre tedavisinin hastalarda diz ağrısını önemli ölçüde iyileştirdiği, kıkırdak hacmini geliştirdiği ve eklem kıkırdak kalitesini önemli ölçüde artırdığının görülmüştür.

Diz eklemi tedavisinde kullanılacak kök hücrelerin elde edilmesinde göbek çevresinden girilerek cilt altından alınan yağ dokusu kullanılır ve hastanın tedavisi kendi yağ dokusundan elde edilen canlı kök hücrelerin eklem içerisine enjeksiyon yöntemi ile yapılır. Alınan bu yağ dokusu steril laboratuar ortamı şartlarında ayrıştırılarak kök hücre bakımından zengin stromal vasküler fraksiyon sıvısı elde edilir. Elde edilen, kişinin kendi milyonlarca canlı kök hücresini içeren, Kök Hücre SVF sıvısı aktive edilerek hiç bekletilmeden hastanın diz eklemine enjekte edilir. Daha sonra kök hücreler bu bölgede çalışmaya başlayarak dokuları yenilemeye başlar.

Yaklaşık ikinci haftanın sonunda dizde ortaya çıkan ağrılar hafifler. 2-6 ay arasında ise genelde iyileşmenin tamamlanması beklenir. Gerek duyulursaikinci bir uygulama ile bir kere daha kök hücre tedavisinin tekrarı yapılabilir.

Yarım gün süren ve hastanın kendi yağ dokusundan ayrıştırılarak kendi kök hücreleri ile gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Böylelikle kök hücrelerin vücut tarafından reddedilmesi sorunu yaşanmaz. İşlem sonrası hasta aynı gün, yürüyerek evine dönmekte ve günlük hayatına devam etmektedir.

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ HAKKINDA

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, 1992 yılında bölgenin ilk özel yataklı sağlık kuruluşu olarak 24 saat uzman hekim kadrosuyla hizmet vermeye başlamıştır. 60.000 metrekare kapalı alanı, depreme dayanıklı akıllı bina teknolojisi, 12 ameliyathanesi, 350 yatak kapasitesi ile Türkiye'de ki öncü sağlık kuruluşlarından biridir. Bünyesinde barındırdığı Organ Nakil Merkezi veOnkoloji Merkezi ile uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmaktadır. 2008 yılından bu yana ISO 9001-2008 kalite belgesine sahip olan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi aynı zamanda JCI akreditasyonuna sahiptir.

Kaynak: Bültenler