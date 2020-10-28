Yabani alıçlar toplanıyor
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Yabani alıçlar toplanıyor

28.10.2020 12:42 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:47
Yabani alıçlar toplanıyor

Kilis'in Polateli ilçesinde dağlarda yabani olarak yetişen alıçlar toplanmaya başlandı.

Kilis'in Polateli ilçesinde dağlarda yabani olarak yetişen alıçlar toplanmaya başlandı.

Polateli ilçesi kırsalında doğal ortamlarda yetişen yabanı alıç, vatandaşlar tarafından toplanıyor. Vatandaşların bir bölümü topladıkları alıçları satılıyor. Bazı vatandaşlar ise topladıkları yabani alıçları sirke yaparak değerlendiriyor. Dağlık alanlarda, yabani olarak yetişen alıç, toplanmadığı zaman yabani hayvanlar tarafından tüketiliyor. - KİLİS

Yabani alıçlar toplanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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