0 850'li hat kullanarak, yabancı uyrukları şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi

Ankara'da yabancı uyruklu şahısları ikamet tezkeresi işlemleriyle ilgili arayarak kendilerini yetkili kurum gibi tanıtıp, işlem ücreti adı altında toplam 3 milyon lira dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekibi tarafından yakalanan çetenin, kurbanlarına güven vermek için 0 850'li hatları tercih ettiği anlaşıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 6 aylık çalışma neticesinde Türkiye genelinde ikamet eden yabancı uyruklu şahısları dolandırdıkları tespit edilen 9 şirkete eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında 36 şüpheli yakalandı.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER HEDEF ALINIYOR

Şüphelilerin, yabancı uyruklu şahısları ikamet tezkeresi işlemleri ile ilgili, kendilerini yetkili kurum gibi göstermek için göç idaresine ait resmi internet adreslerinin benzerini açarak, şahıslardan işlem ve harç ücreti adı altında para talep ettikleri öğrenildi.

KURUMSAL İMAJ İÇİN, 0850'Lİ HAT KULLANIYORLAR

Bununla yetinmeyen şüpheli şahısların kendilerine kurumsal bir imaj vermek için 0 850'li hatlardan mağdurlara geri dönüş yaptıkları, bu şekilde güven kazanmaya çalıştıkları ve bu yöntemle yaklaşık 3 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara el konuldu.

FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Şüphelilerden M.C isimli şahsın evinde yapılan aramada ayrıca narkotik madde imali yaptığı tespit edilirken, konu ile ilgili narkotik suçlarıyla mücadele şube müdürlüğünce ayrıca işlem başlatıldı. Firari şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL