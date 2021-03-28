Yabancı uyruklu öğrenciler Şanlıurfa'da ter döktü
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Yabancı uyruklu öğrenciler Şanlıurfa'da ter döktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Yabancı uyruklu öğrenciler Şanlıurfa'da ter döktü Yabancı uyruklu 7 bin 900 öğrenci üniversite sınavına girdi Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından ön lisans ve lisans programlara yerleşmek için yabancı uyruklu öğrencilere yönelik sınav gerçekleştirildi.

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- Yabancı uyruklu öğrenciler Şanlıurfa'da ter döktü

Yabancı uyruklu 7 bin 900 öğrenci üniversite sınavına girdi

ŞANLIURFA - Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından ön lisans ve lisans programlara yerleşmek için yabancı uyruklu öğrencilere yönelik sınav gerçekleştirildi. Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep ve Suriye'de ise Rasulayn ve Telabyad olmak üzere 12 farklı merkezde gerçekleştirilen sınava 7 bin 900 öğrenci girerek ter döktü.

Sınavlar, İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa, Suriye'de ise Rasulayn ve Telabyad olmak üzere sınav yurt içi ve yurt dışında 12 farklı merkezde yapıldı. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde, sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan sınavda binden fazla personel görev aldı. 410 salonda yapılan sınava, 7 bin 900 öğrenci girdi.

Yerleştirilmeye hak kazanacak öğrenciler, aldıkları puan sıralamasına göre ve tercihleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak Türkiye'de bulunan 80'nin üzerinde devlet ve vakıf üniversitelerine kayıt yapma hakkı elde edecekler. Yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavı, ülkemizde yapılan benzer sınavlara göre en fazla öğrenci katılımı olan ve üniversitelerce kabul gören sınav olarak ilgi görüyor.

Sınav binalarını ve salonları gezerek Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü yetkililerinden bilgiler alan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik öğrencilerle ilgilenerek sınavda başarılar diledi.

Harran Üniversitesi olarak yabancı uyruklu öğrencilere yönelik HARRANYÖS sınavını yaptıklarını belirten Rektör Çelik, "Sınavımızı yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 12 merkezde yapıyoruz. 7 bin 900 öğrencimiz bu sınava kabul edildi. Toplam olarak 1012 görevlimiz de sınavda görev aldılar. Seyreltilmiş sınıflar, temizlik, hijyen, mesafe gibi her türlü pandemi şartlarına riayet ederek sınavımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Soru hazırlama, baskı, organizasyon, değerlendirme gibi tüm aşamaları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı standartlarında olmak üzere Harran Üniversitesi tarafından hazırlanan sınavın ikincisi ise 19 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak.

Yabancı uyruklu öğrenciler Şanlıurfa'da ter döktü
Yabancı uyruklu öğrenciler Şanlıurfa'da ter döktü
Yabancı uyruklu öğrenciler Şanlıurfa'da ter döktü
Yabancı uyruklu öğrenciler Şanlıurfa'da ter döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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