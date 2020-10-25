Fatih'te yabancı uyruklu bir grup, otel ve restoranlarda asılı Fransa bayraklarını indirdi
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Fatih'te yabancı uyruklu bir grup, otel ve restoranlarda asılı Fransa bayraklarını indirdi

25.10.2020 18:44 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:05

Fransa'da Hz. Muhammed'e (sav) hakaret içeren karikatürlerin resmi bina duvarlarına yansıtılmasına tepki gösteren yabancı uyruklu bir grup, Fatih'teki otel ve restoran girişlerinde asılı bulunan Fransa bayraklarını indirdi. Polis gruba müdahale ederek dağıttı.

Fransa'da Hz. Muhammed'e (sav) yönelik hakaret içeren karikatürlerin bazı binaların cephelerine asılmasına tepki gösteren yabancı uyruklu bir grup, otellerin önünde asılı Fransız bayraklarını indirdi.

FRANSIZ BAYRAKLARI İNDİRİLDİ

Fransa'da yayın yapan bir derginin Hz. Muhammed'e (sav) yönelik hakaret içeren karikatürleri bazı binaların cephelerine asması ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a karşı yaptığı açıklamaları tepki çekti. Hakaret içerikli sözde karikatürlerin asılmasına tepki gösteren yabancı uyruklu bir grup, Fatih İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi üzerindeki restoran ve otellerin girişinde asılı duran Fransız bayraklarını indirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilerek grup dağıtıldı. Olayda herhangi kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Fatih'te yabancı uyruklu bir grup, otel ve restoranlarda asılı Fransa bayraklarını indirdi

SLOGAN ATIP, İZİNSİZ YÜRÜMEYE ÇALIŞTILAR

Grup bir süre sonra bir daha toplanarak Fransa aleyhinde slogan attı, izinsiz yürümeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, grubu dağıttı. Çevik Kuvvet ekiplerinin mahalledeki iş yerlerinin önündeki önlemleri sürüyor.

Fatih'te yabancı uyruklu bir grup, otel ve restoranlarda asılı Fransa bayraklarını indirdi
Fatih'te yabancı uyruklu bir grup, otel ve restoranlarda asılı Fransa bayraklarını indirdi
Fatih'te yabancı uyruklu bir grup, otel ve restoranlarda asılı Fransa bayraklarını indirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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