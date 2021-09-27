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YABANCI ÖĞRENCİLER YUNUS EMRE'NİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından '2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı' etkinlikleri kapsamında Yunus Emre'nin kabrinin bulunduğu Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde etkinlik düzenlendi.

ESKİŞEHİR (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından '2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı' etkinlikleri kapsamında Yunus Emre'nin kabrinin bulunduğu Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan yabancı öğrenciler, çeşitli futbol kulüplerinin formalarını giyerek, Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında Yunus Emre'nin kabrinin bulunduğu Mihalıççık ilçesinde anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Göç İdaresi İl Müdürü Gökhan Akyıldız ile öğrenciler katıldı. Etkiliğe katılan yabancı öğrenciler, destek veren futbol kulüplerinin formalarını giyerek, Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti.

FUTBOL KULÜPLERİ FORMA DESTEĞİ SAĞLADI

Manevi kardeşlik atmosferini yaşamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok, şöyle konuştu:

"2021 yılı Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Yunus Emre yılı olarak ilan edildi. Bizler de bugün burada Yunus Emre hazretlerinin manevi makamında 2021 yılını Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi olarak farklı bir etkinlikle kutlamış olalım istedik. Bu vesile ile Göztepe, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Hatayspor, Adanademirspor ve Eskişehirspor bizlere forma desteği sağladılar. Burada Eskişehir İl Müdürlüğü'nde geçtiğimiz dönem staj yapmış 70 arkadaşımızla birlikte Eskişehir'de üniversitelerde okuyan uluslararası öğrencilerimiz hep bir aradalar. Manevi bir kardeşlik atmosferini burada yaşayıp hep birlikte bir etkinlik düzenledik. Bu vesile ile inanıyoruz ki tanıdığımız zaman farklılıkların aslında bizi bir arada tutan ve bir arada yaşamamıza sebep olan ortak ve güzel noktalar olduğuna inanacağız. Mottomuz 'Tanırsan sen de seversin. İnsan bilmediğinin düşmanıdır'. Buradan hareketle yola çıkarak bu güzeller güzeli kardeşlerimize Türkiyemizde güzel bir gelecek kurmaya çalışıyoruz"

Etkinliğe katılanlar tören sonunda Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz' dizelerini okuyarak, Türk bayrağı salladı.

YABANCI ÖĞRENCİLER YUNUS EMRE'NİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

YABANCI ÖĞRENCİLER YUNUS EMRE'NİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

YABANCI ÖĞRENCİLER YUNUS EMRE'NİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

YABANCI ÖĞRENCİLER YUNUS EMRE'NİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

YABANCI ÖĞRENCİLER YUNUS EMRE'NİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

YABANCI ÖĞRENCİLER YUNUS EMRE'NİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

YABANCI ÖĞRENCİLER YUNUS EMRE'NİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

YABANCI ÖĞRENCİLER YUNUS EMRE'NİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
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Haber: YABANCI ÖĞRENCİLER YUNUS EMRE'NİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ - Haberler
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