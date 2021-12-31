Yabancı öğrenciler için uyum programı düzenlendi

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Uyum Eğitimi Bilgilendirme Programı" gerçekleştirildi.

İl Göç İdari Müdürlüğü ve 7 Aralık Üniversitesi iş birliği ile 2021-2022 akademik eğitim ve öğretim döneminde, uluslararası öğrencilerin sosyal uyumunu desteklemek sahip oldukları hak ve hizmetler konularında bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla, Rektörlük Konferans Salonu'nda "Uyum Eğitimi Bilgilendirme Programı" düzenlendi. Programa Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Muhammed Ruhat Yaşar da katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Logo Tanıtım Videosu" gösterimiyle devam etti. Programın açılış konuşmasını ise İl Göç İdaresi Müdürü Mesut Çakır yaptı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Efe, uluslararası öğrencilerin yaşadıkları problemler ve bu problemlerin çözüm önerilerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Efe'nin ardından İl Göç Uzman Yardımcısı Adil Çetiner İl Göç İdaresi tarafından yabancı öğrencilere verilen hizmetleri anlatan bir konuşma yaptı. İş ve Meslek Danışmanı Mehmet Polat ise yabancı öğrencilerin iş piyasalarına erişimi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mahmut Selçuk da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Hizmetleri, Spor Hizmetleri ve Yurt Hizmetleri birimlerinde gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı.

Program, Prof. Dr. Muhammed Ruhat Yaşar'ın kapanış konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü ile sona erdi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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