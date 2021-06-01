Yabancı Dil Eğitiminde Yaşanan Sorunlar Hkü'de Tartışıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından düzenlenen 4. Uluslararası İngiliz Dili Öğretimi Konferansı (4th International Conference on English Language Teaching) video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından düzenlenen 4. Uluslararası İngiliz Dili Öğretimi Konferansı (4th International Conference on English Language Teaching) video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Katılımın yoğun olduğu konferansta; içinde bulunduğumuz dijital dönemde, yabancı dil eğitiminde yaşanan sorunlar, zorluklar ve çözümler tartışıldı. İngilizce öğretimi ve öğretmen eğitimi konusunda, internet çağının/döneminin konuları, zorlukları ve çözümleri üzerine 2 ana konuşmacı, 5 çağrılı konuşmacı ve 5 panelistin katılım sağladığı konferans, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ve İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feyza Doyran'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmasında, HKÜ'nün, geçen yıl Mart ayında salgın patlak verir vermez yüzyüze ve çevrimiçi eğitimin harmanlandığı melez bir eğitim modelini benimsediğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli; "Öğrencilerimizin derslerine çevrimiçi olarak da katılabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Pandemi süresince hem Türkiye'de hem de dünyada e-öğrenme ile ilgili birçok konu tartışmaya açıldı. İngilizce Öğretmenliği Bölümümüz de kendi alanında uluslararası bir konferans düzenledi. E-öğrenme ve İngilizce öğretmeni eğitimi ile ilgili sorunları, zorlukları ve çözümleri tartışacaklar. Bu konferansın, İngilizce öğretiminin geleceğini aydınlatacağına ve bize ilham verici dil öğretmenleri hazırlama konusunda fikir vereceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özcan Demirel'in "dil eğitiminde güncel sorunlar" başlıklı sunumu ile Leeds Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Carol Griffiths'in "pandemi döneminde dil eğitimde yaşanılan zorluklar ve başa çıkma stratejileri" ile ilgili sunumu yapıldı. Sonrasında, Avusturalya Monash Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mark Newbrook ve MEF Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Jerome Bush'un konuşmaları ile devam eden konferansta, Dr. Clara Calia (University of Edinburgh, UK) ve Dr. Cristobal Guerra (Universidad Santo Tomas, Chile) "küresel araştırma etiği" üzerine yaptıkları konuşmalarıyla katkı sağladı. Bildiri sunumları, HKÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Faruk Kural ve Dr. Rida Anis tarafından yönetildi.

Konferansın ikinci gününde ise; HKÜ İngilizce Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Doyran moderatörlüğündeki panel oturumunda, Prof. Dr. Cem Balçıkanlı (Gazi Üniversitesi), Dr. Tarkan Gürbüz (ODTÜ) ve Dr. Nurdan Özbek Gürbüz (ODTÜ), akabinde Dr. Rida Anis'in moderatörlüğünde Dr. Tom Parkinson (Kent Üniversitesi, UK) ve Nidal Alajaj (Kent Üniversitesi, UK) akademik yazma becerileri üzerine bir bilimsel tartışma gerçekleştirdi. Konferans, Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Birsen Tütüniş'in kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Kaynak: Habermetre