Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 81 ilde yapılacak - Haberler
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 81 ilde yapılacak

AA, Özcan Yıldırım - Güncel
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 81 ilde yapılacak

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 81 ilde gerçekleştirilecek.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınava başvurular 17- 28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 10 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2022-YDS/1'in başvuru kılavuzunun https://osym.gov.tr üzerinden yayımlandığını bildirdi.

Başvuruların 17-28 Şubat arasında yapılabileceğini belirten Aygün, "Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS'yi, bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Halis aygün, 28 Şubat, Nisan, Medya, Güncel, Haberler

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