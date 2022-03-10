Yaban hayvanlarına yem bırakıldı, yedikleri anlar görüntülendi

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince ağır kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya tonlarca yem bırakıldı. Bu alanlarda beslenen akbabalar, kızıl geyikler ve kuzgunun bırakılan yemleri yedikleri anlar, fotokapanlarla görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce özellikle kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının ve kuş türlerinin zorlu kış şartlarında aç kalmasını önlemek, yerleşim merkezlerine inmesinin ve insanlarla olan ilişkilerinin sıkıntıya girmesinin engellemek geçmek için belirli alanlarda yemleme çalışması yapılıyor. Bu kapsamda ağır kış şartları nedeniyle yaban hayvanlarının aç kalmaması için Çivril ilçesindeki Akdağ Dağı'na Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yem bırakıldı. Ekipler, yem bırakılan bölgeleri fotokapanlarla izleyerek yapılan çalışmanın amacına ulaşıp, ulaşmadığı da kontrol ediyor. Fotokapanlara yansıyan görüntülerde; ağır kış şartlarında kızıl akbaba, kara akbaba, kızıl geyikler, dağ keçisi ve kuzgunun bırakılan yemleri yedikleri anlar yer alıyor.