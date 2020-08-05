Yaban hayvanları merkezinde son 6 ayda 200 hayvan tedavi edildi
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Yaban hayvanları merkezinde son 6 ayda 200 hayvan tedavi edildi

Yaban hayvanları merkezinde son 6 ayda 200 hayvan tedavi edildi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde son 6 ay içerisinde yaklaşık 200 civarında yaban hayvanın tedavisi yapılıp doğaya bırakıldı.

05.08.2020 11:14 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:21

Yaban hayvanları merkezinde son 6 ayda 200 hayvan tedavi edildi

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde son 6 ay içerisinde yaklaşık 200 civarında yaban hayvanın tedavisi yapılıp doğaya bırakıldı.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan doğal yaşam alanında tedavi edilen yaban hayvanları, rehabilitasyonunun ardından doğal yaşama salınıyor. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Rehabilitasyon merkezi müdürlüğü olarak Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanları ile ilgilendiklerini söyledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 14 Bölge Müdürlüğüne bağlı Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerinde de olan yaban hayvanlarının bütün problemleri ile ilgilendiğini, tedavilerini yapıp doğaya kazandırdıklarını ifade edem Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bunun yanında tek tedavi değil, yaban hayvanlarının kalmış olduğu yerlerde herhangi bir sorun varmı yokmu inceleyip yetkililere bilgi vererek koordinasyonlu bir şeklinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Şahin, Kartal, Akbaba gibi yırtıcılardan her sene olduğu gibi yine 20'ye yakın Arı Şahin'i, 10 Kızıl Şahin, 2 Akbaba bize yaralı olarak geldi. Bunların büyük bir kısmını tekrar doğaya kazandırdık. Memelilerden ve annelerinden ayrılmış 3 Kurt yavrusu jandarma tarafından yakalanıp bize teslim edildi. Bunların ilk bakımlarını yaptık. Hayata tutunabilecek seviye geldiklerinde de hayvanat bahçesine gönderdik. Bunun yanında 2 yavru Tilki, Sincap gibi hayvanları da doğaya kazandırdık. Ama bu sene en çok yuvadan ayrılmış kuşlar geldi. Bu yuvadan ayrılmanın sebepleri arasında bunları da araştırdık. İnşaat sezonuna denk geldiğinde eski binalar yıkıldığı zaman bunlarda karga yuvaları ve baykuş yavruları olduğundan dolayı ev yıkıldığında anneleri terk ettiğinden dolayı sahipsiz kalan yavrular bize geldi. Bunlardan büyük miktarı karga ve bu sezonda en çok gelenlerden de Ebabil kuşları. Toplam olarak 200 civarında hayvanın tedavisini yaparak doğaya saldık. Bunların içerisinde doğada zarar görmüş anne var, yavru var, hem de genç bireyler var. Her çeşit yaban hayvanı var. Yani memelisinden, yırtıcısından, su kuşlarına kadar her tür hayvan geliyor. Örneğinden ve bu sene çok da martı getiriyorlar. Doğa Koruma ve Milli Parklar bize getiriyor, bizde tedavilerini yapıp doğaya bırakıyoruz" dedi.

Yaban hayvanları merkezinde son 6 ayda 200 hayvan tedavi edildi

Kaynak: İHA

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